В Москве выставили на продажу лимузин Ельцина за 33 млн рублей

Москва, , 20:32 — REGNUM В Москве выставили на продажу лимузин Maybach Pullman, которым Борис Ельцин пользовался до конца своей жизни, соответствующее объявление было размещено на одном из сервисов по продаже автомобилей, об этом 5 июля сообщила «Российская газета».

Владельцы просят за машину 33 млн рублей, для примера издание приводит стоимость другого бронированного автомобиля Pullman, выставленного на продажу на том же сервисе, его цена составляет 12 млн рублей.

В объявлении указано, что изначально данный автомобиль был предназначен для бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, он выставлялся на автосалоне во Франкфурте в сентябре 1995 года.

Однако тогда глава Германии решил отказаться от данной машины и передал её Борису Ельцину, которого он называл своим другом. Сообщается, что бывший президент РФ использовал этот автомобиль до конца своей жизни.

Автомобиль 1995 года выпуска имеет пробег 89 700 км, он выполнен в темно-синем цвете. Машина оборудована автоматической коробкой передач и двигателем объемом 6 л, его мощность составляет 394 л.с.

Лимузин имеет функцию ABS, трехзонный климат-контроль, элементы его салона выполнены из кожи. Сообщается, что всего было выпущено 27 экземпляров этих автомобилей, данная машина сошла с конвейера первой.

Напомним, автомобили Maybach Pullman были спроектированы на базе модели Mercedes-Benz S-класс. Это роскошные машины, которые компания создавала для клиентов, имеющих самые высокие запросы, связанные с комфортом и безопасностью.