К 2019 году каждый новый Volvo будет только гибридным или электрическим

Гётеборг, Швеция, , 15:52 — REGNUM Шведская компания Volvo заявила, что к 2019 году все её автомобили будут электрифицированы, она планирует полностью прекратить выпуск машин, работающих только на ископаемых видах топлива, сообщение было размещено 5 июля на сайте компании.

Volvo назвала собственное заявление смелым и значительным шагом и подчеркнула, что через 100 лет после того, как двигатель внутреннего сгорания был электрифицирован, этот шаг является новой главой в автомобильной истории.

«Дело в покупателях, — сказал президент и главный исполнительны директор Volvo Хокан Самуэльссон, — у людей растет спрос на электрифицированные автомобили и мы хотим реагировать на текущие и будущие потребности наших клиентов. Теперь вы сможете выбрать любой электрифицированный Volvo, какой пожелаете».

Компания намерена представить каталог электрифицированных автомобилей, в него войдут полностью электрические машины, гибриды, а также автомобили, выполненные по схеме Mild Hybrid (мягкий гибрид или Start&Stop).

В период с 2019 по 2021 год Volvo выпустит пять машин, являющихся полностью электрическими авто. Три машины будут выпущены под брэндом Volvo, а остальные две выйдут под маркой Polestar.

Напомним, 21 июня 2017 года Volvo объявила, что создает новый брэнд Polestar Performance, который будет выпускать высокопроизводительные автомобили. СМИ высказывали предположение, что автомобили Polestar будут конкурировать с продукцией таких компаний как Tesla и Mercedes AMG.