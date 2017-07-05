В КНР проходит испытания новейший поезд, работающий от аккумуляторов

Пекин, , 14:40 — REGNUM Вагоностроительная компания CRRC Changchun Railway Vehicles Co., Ltd., входящая в крупнейшую китайскую железнодорожную корпорацию CRC, сообщила о начале испытаний новейшего пассажирского состава, двигатели которого могут работать от аккумуляторов.

Компания пока не раскрывает все технические характеристики новинки. Известно, что поезд способен развивать скорость до 160 км/ч, дальность хода составляет более 200 км. Ожидается, что начало массового производства поездов данной модели начнется уже в начале 2018 года, пишет «Жэньминь жибао».

По словам разработчиков, новый поезд будет использоваться в регионах, где электрификация железнодорожных путей не завершена или невозможна в силу различных путей. Пассажирский состав заряжает встроенные аккумуляторы повышенной емкости во время следования по электрифицированным участкам железной дороги, после полной зарядки поезд может продолжить путь, запитываясь от аккумулятора.

Данное новшество позволит избежать ситуаций, когда пассажиры оказываются в ловушке на полпути из-за различных ЧП, в том числе разрыва линии электропередач.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайская железнодорожная корпорация CRC заявила о запуске массового производства новейших скоростных поездов «Fuxing», что в переводе с китайского означает «омоложение». Первые рейсы по маршруту Пекин-Шанхай и Шанхай-Пекин составы «Fuxing» совершили 26 июня.

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