Fiat 500 стал частью экспозиции Нью-Йоркского музея современного искусства

Нью-Йорк, США, , 08:57 — REGNUM Автомобиль Fiat 500, который 4 июля 2017 года отметил свой 60-летний юбилей, стал частью экспозиции Музея современного искусства Нью-Йорка (MoMA), об этом 4 июля сообщило итальянское издание Сorriere dello Sport.

«Fiat 500 стал иконой в автомобильной истории, он навсегда изменил подход к проектировке и производству автомобилей», — сказал главный куратор выставки архитектуры и дизайна Филип Джонсон.

Музей приобрел автомобиль серии F, это была самая популярная машина, выпускавшаяся с 1965 по 1972 год. За обозначенный период было выпущено 4 млн. экземпляров.

Автомобиль оснащен двигателем объемом 499,5 куб. см и мощностью 18 л.с., он может развивать скорость до 95 км/ч. Издание отмечает, что эта машина не только сыграла важную роль в появлении массовых автомобилей, но и стала иконой стиля и дизайна.

Разные экспериментаторы всячески дорабатывали эту модель, мир видел множество необычных авто, в основу которых лег Fiat 500. Например, в фильме Zoolander 2 Бен Стиллер разъезжал на лимузине, построенном на базе этого автомобиля.

Напомним, в мае 2017 года СМИ сообщали о том, что дизайнеры из компании Лапо Элканна Garage Italia Customs покрыли кузов двух автомобилей Fiat 500 изображениями из «Камасутры» и японского аналога данной книги.