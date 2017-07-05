Volkswagen стал новым лидером вторичного рынка Москвы

Москва, , 08:37 — REGNUM В мае 2017 года на вторичном рынке Москвы первое место по продажам среди иномарок заняли автомобили Volkswagen, было продано 1565 машин данного брэнда, это на 8% меньше, чем в 2016 году, сообщило 4 июля агентство «Автостат».

Компания также сообщает, что всего на вторичном рынке было продано около 22 тыс. автомобилей, это на 6% меньше, чем в 2016 году. Второе место в рейтинге продаж занял Mercedes-Benz, в мае 2017 года в столице было продано 1560 машин этого немецкого автопроизводителя. Зафиксировано падение продаж на 10,5%.

На третьем месте расположился Ford, за обозначенный период москвичи купили 1470 подержанных автомобилей данной марки, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Четвертое и пятое место в списке заняли автомобили японских производителей, в мае 2017-го в Москве продали 1445 подержанных машин Nissan (падение продаж — 2%) и 1400 автомобилей Toyota (падение — 7%).

В ТОП-10 также вошли: KIA (1390 ед.; рост продаж — 13%), Hyundai (1345 ед.; падение — 8%), BMW (1310 ед.; падение — 10%), Audi (920 ед.; падение — 6%) и Chevrolet (890 ед.; падение — 12%).

Напомним, ранее был составлен рейтинг самых безопасных подержанных авто для начинающих водителей на рынке ЕС, первые три места в нем заняли автомобили Skoda Citigo, Volkswagen Up и SEAT Mii. На четвертом и пятом месте оказались Kia Rio и Toyota Yaris.