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Продажи Tesla во втором квартале 2017 года увеличились на 53%

Техника

Компания смогла выпустить более 22 тыс. электрокаров

Продажи Tesla во втором квартале 2017 года увеличились на 53%
Andrzej Otrębski
Электроавтомобиль Tesla Model S

Вашингтон, 4 июля 2017, 14:53 — REGNUM  Во втором квартале 2017 года компания Tesla смогла поставить покупателям более 22 тыс. автомобилей, об этом говорится в ежеквартальном отчете организации, который был опубликовал 3 июля на официальном сайте компании.

Во-втором квартале 2017 года специалисты Tesla отмечают несколько важных тенденции. Во-первых, они фиксируют общее последовательное падение продаж, во-вторых — отмечают первое в истории последовательное падение продаж Model X.

При этом, по сравнению со вторым кварталом 2016 года продажи компании выросли на 53%, однако по сравнению с первым кварталом 2017 года, они сократились на 12%.

Сообщается, что основным фактором, влияющим на поставки Tesla Q2, была проблема производства аккумуляторных батарей мощностью 100 кВтч. Компания сообщает, что до того момента, как ей удалось решить эту проблему, завод мог выпускать лишь 60% от требуемого количества автомобилей.

Руководство Tesla отмечает, что в июне 2017 года компании удалось справиться с задачей по устранению данного узкого места, в результате по итогам месяца объем поставок стал рекордным в истории компании.

Напомним, ранее глава Tesla Илон Маск сообщил, что производство Tesla Model 3 будет запущено раньше обозначенного срока. Согласно его заявлению первый автомобиль должен будет сойти с конвейера завода ещё до 7 июля 2017 года. А первые 30 клиентов получат свой Model 3 еще до 28 июля.

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Автопром
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