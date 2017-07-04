В Крыму будут достраивать уникальные военные кабелеукладчики

Керчь, Крым, , 14:51 — REGNUM В конце 2016 года новейшие кабелеукладчики «Волга» и «Вятка» были переведены для завершения строительства в Керчь на завод «Залив». Об этом заявил директор по гособоронзаказу и военно-техническому сотрудничеству «Зеленодольского завода имени А.М. Горького» Сергей Руденко, передают 4 июля «Известия».

Суда, заложенные в Татарстане на заводе им. Горького, строятся для создания инфраструктуры в Арктике. Переместить в Керчь, по словам Руденко, их решили из-за размеров и водоизмещения кораблей.

«Учитывая размер и водоизмещение этих кораблей, было принято решение строить их на предприятии, имеющем непосредственный выход к морю. По Волге они бы просто не прошли», — заявил он.

Оба корабля способны с особой точностью укладывать кабель на глубину в десятки метров и могут самостоятельно ходить в разреженных однолетних арктических льдах при их толщине до 0,8 метра в зимне-весеннюю навигацию и до одного метра в летне-осеннюю. Бортовое оборудование кораблей позволяет им работать в автономном режиме в течение 50 суток.

По словам экспертов, ближайшие западные аналоги «Волги» и «Вятки» работают во льдах с большими ограничениями, прекращая прокладку кабеля при шторме. В то же время арктические моря со штормами для строящихся российских кабелеукладчиков будут нормальной рабочей средой.

«Волга» и «Вятка» являются одними из самых «закрытых» кораблей в российском военно-морском флоте: информации об их строительстве и планах применения немного. Известно, что «Волгу» планируется спустить на воду в 2018 году, а «Вятку» — не ранее 2019 года.