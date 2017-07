Разработчики Pokemon Go заработали на игре 1,2 млн долларов

Вашингтон, , 13:43 — REGNUM Создатели мобильного приложения Pokemon Go заработали на игре в общей сложности 1,2 млрд долларов. Об этом сообщает портал Venture Beat.

Согласно отчету аналитической компании Apptopia, общая выручка от приложения за 2016 год составила 950 млн долларов. За первую половину 2017 года приложение принесло своим разработчикам еще 250 млн. Причем это происходит, несмотря на то, что информационная волна вокруг этой игры заметно спала, а количество заголовков в новостях уменьшилось. Общее количество скачиваний приложения составило около 752 млн.

Отмечается, что продолжающаяся поддержка игры объясняется тем, что ее создатели добавили новых персонажей и переработали несколько функций. Это помогло привлечь новых пользователей и вернуть тех, кто уже играл Pokemon Go.

Кроме того, компания-разработчик периодически организует специальные акции во время праздников. Например, во время Хэллоуина увеличивается появление некоторых видов покемонов.

Аналитики утверждают, что в июне 2017 года в Pokemon Go играло около 60 млн человек. Причем 20% из них открывали игру не реже одного раза в день. Подчеркивается, что несмотря на то, что пик пришелся на август 2016 года, когда число игроков составляло 100 млн человек, приложение по-прежнему остается популярным.

Согласно отчету, 57,4% игроков составляют мужчины. В возрастной категории 38% составляют игроки от 19 до 34 лет.

Напомним, Pokemon GO разработана американской компанией Niantic совместно с японской The Pokеmon Company. Официальный релиз игры состоялся 6 июля 2016 года в США, Новой Зеландии и Австралии. Затем игра вышла в 32 странах Европы, Канаде, Гонконге и Японии, а в начале августа — в странах Латинской Америки.

Игроки Pokemon Go часто становились причиной различных инцидентов и скандалов. Так, в августе 2016 года блогер в Екатеринбурге выложил в интернет видео, где он играет в приложение Pokemon Go во время службы в Храме-на-Крови, после чего он получил условный срок за оскорбление чувств верующих. А в Японии водитель, игравший во время движения в Pokemon Go, сбил двух пожилых женщин, одна из которых впоследствии скончалась от травм.