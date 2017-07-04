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На калужских предприятиях ОПК создадут центры компетенций

Техника

Предлагается создать центры компетенций по заготовительному, литейно-кузнечному, гальваническому, термическому и иным производственным направлениям

Калуга, 3 июля 2017, 21:38 — REGNUM  На предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Калужской области предлагают создать центры компетенций по отдельным по отдельным производственным направлениям. С соответствующей инициативой на заседании координационного совета по развитию промышленности и технологий выступили представители министерства экономического развития региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM 3 июля.

Предлагается создать центры компетенций по заготовительному, литейно-кузнечному, гальваническому, термическому и иным производственным направлениям. По мнению разработчиков проекта, центры можно организовать на базе одного из предприятий — лидеров по указанным направлениям, либо через создание совместных производств. Услугами таких центров может воспользоваться при необходимости любой производитель, тем самым снижая собственные затраты, сокращая сроки освоения и вывода на рынок новых и усовершенствованных продуктов, уверены в министерстве.

По словам губернатора Анатолия Артамонова, «работа таких центров способна существенно удешевить выпуск продукции и повысить её конкурентоспособность».

Проект представили в рамках программы наращивания объема высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения на предприятиях ОПК. В числе перспективных для предприятий оборонно-промышленного комплекса гражданских направлений называют производство медицинского оборудования и специализированного транспорта, в частности, для агропромышленного комплекса.

«Доля такой продукции должна в ближайшее десятилетие составить не менее трети от общего объема производства в оборонно-промышленном комплексе, — заявил Артамонов. — Сегодня она составляет в целом не более 10 процентов».

По его словам, наиболее близки к целевому показателю ОНПП «Технология» им А.Г. Ромашина (доля продукции гражданского назначения составляет 25,5%) и ОАО «Калужский двигатель» (19%). Также Артамонов выделил программу развития «гражданского направления» в АО «Тайфун».

"Региональный оборонно-промышленный комплекс обладает богатой научно-производственной базой, хорошим кадровым потенциалом. Есть все возможности для использования вашего опыта в производстве продукции, которая была бы востребована в медицине, энергетике, авиации и транспорте, в сельском хозяйстве», — подчеркнул Артамонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году предприятия ОПК калужского региона практически полностью выполнили задачи по оборонному заказу и поставкам высокотехнологичной продукции по линии военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Одновременно осуществлялся выпуск гражданской продукции.

Читайте ранее в этом сюжете: Предприятия калужского ОПК переориентируют на выпуск гражданской продукции 

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