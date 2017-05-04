ВДВ в мае 2017 года испытают десантированием новую бронетехнику

Москва, , 20:57 — REGNUM В мае 2017 года командование воздушно-десантных войск России планирует провести испытательное парашютное десантирование нескольких бронемашин БМД-4М, недавно начавших поступать в соединения ВДВ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Новую бронетехнику десантируют из транспортных самолетов Ил-76 при помощи многокупольной системы общей площадью около четырех тыс. квадратных метров, которая обеспечит безопасное снижение и приземление боевых машин.

В пресс-релизе указано, что подготовка новой бронетехники к испытаниям ведется в Тульской дивизии ВДВ, а само десантирование будет проведено на полигоне в Рязанской области.

Испытания имеют своей задачей проверку ходовых качеств БМД-4М и аспекты их боевого применения после приземления.

Это будет первое практическое парашютное десантирование в рамках государственных испытаний новых боевых машин десанта БМД-4М. Минобороны уточняет, что в общей сложности таких испытаний будет проведено более двадцати.

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