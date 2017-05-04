Четверг, 4 Мая 2017 года
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В США состоялся испытательный пуск космической ракеты Vector-R

Техника

Ракета предназначена для выведения на низкую орбиту миниатюрных спутников весом до 60 кг

Старт ракеты
Иллюстрация: Pixabay.com
Старт ракеты

Вашингтон, 4 мая 2017, 20:12 — REGNUM  В американском штате Калифорния, в пустыне Мохаве состоялся первый испытательный пуск ракеты Vector-R, сообщает на своей странице в Twitter главный управляющий компании Vector Space Systems Джим Кантрелл.

Испытанная ракета Vector-R разработана для вывода на низкую орбиту миниатюрные спутники весом до 60 кг.

Уточняется, что компания планирует провести в 2017 году еще один испытательный пуск, а с 2018 года начнет коммерческие запуски микроспутников.

Руководство компании Vector Space Systems заявляет, что на 2019 год запланированы уже 12 коммерческих запусков.

Кроме того, в планы компании включено создание более мощной ракеты Vector-H, способной выводить на орбиту объекты массой до 125 кг.

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