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В Китае общественности показано фото нового ударного беспилотника

Техника

Судя по внешнему виду, БПЛА использует для полета экранный эффект

Пекин, 4 мая 2017, 19:57 — REGNUM  В Китае опубликована фотография новейшего беспилотного летательного аппарата, который может являться ударным одноразовым оружием, сообщает портал bmpd.

Судя по внешним данным, показанным на фото, опубликованном в китайских СМИ, технической особенностью нового аппарата может быть использование так называемого «экранного эффекта» для своего полета.

Сообщается, что новый китайский беспилотный аппарат может лететь на предельно малой высоте, не превышающей шесть метров. Полный взлетный вес нового БПЛА достигает 3000 кг, а боеголовка и блок управления весят 1000 кг.

Продолжительностью полета нового беспилотника заявлена в пределах 1,5 часов. Судя по окраске, показанный на фото аппарат скорее всего принадлежит военно-морским силам Китая и не исключено, что его основной задачей является уничтожение морских объектов.

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