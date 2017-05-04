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Мантуров: Первый полет МС-21 это вопрос недель

Техника

В ближайшее время стартуют летные испытания «Магистрального самолета XXI века» МС-21

Кабина авиалайнера «Иркут» МС-21
Alex Beltyukov
Кабина авиалайнера «Иркут» МС-21

Москва, 4 мая 2017, 19:36 — REGNUM  Летные испытания нового российского магистрального самолета МС-21 начнутся через несколько недель, сообщил журналистам руководитель Минпромторга России Денис Мантуров.

По его словам, первый полет МС-21 и начало летных испытаний состоятся буквально через несколько недель.

«Первый вылет — это тоже летные испытания, поэтому первый вылет — это и есть начало испытаний», отметил Мантуров.

Напомним, ранее представители авиастроительной корпорации «Иркут», которая разрабатывает и будет производить МС-21, первый экземпляр нового магистрального самолета был окончательно собран в конце апреля 2017 года, а сейчас лайнер готовят к первому испытательному полету.

Внешний облик самолета был продемонстрирован в июне 2016 года. МС-21 будет обладать дальностью полета 6400 км и большим количеством посадочных мест, доходящим до 211.

Сообщается, что сейчас общий портфель заказов на самолет МС-21 равен 285 единицам. На 175 из них подписаны твердые контракты, а еще по 110 пассажирским самолетам заключены рамочные соглашения.

Читайте ранее в этом сюжете: Летный экземпляр самолета МС-21 готов к испытаниям — СМИ

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