Четверг, 4 Мая 2017 года
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В Перу спущен на воду первый десантный вертолетоносец

Техника

Скромный по размерам корабль стал первым из запланированных двух

Вертолетоносец Pisco
Иллюстрация: Andina.com.pe
Вертолетоносец Pisco

Лима, 4 мая 2017, 18:11 — REGNUM  В Перу состоялась торжественная церемония крещения и спуска на воду первого десантного вертолетоносца корабля-дока Pisco, построенного для ВМС страны, сообщает портал Navyrecognition.

Строительство корабля происходит на верфи компании SIMA в Кальяо при участии южнокорейской судостроительной корпорации Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME).

Стоит отметить, что однотипный десантный вертолетоносец корпорация DSME ранее построила для флота Индонезии.

Перуанский флот изначально планировал получить два таких корабля еще в 2015 году, однако договор на постройку второго вертолетоносца до сих пор не подписан.

По имеющимся на сегодняшний день данным, ВМС Перу планируют ввести Pisco в строй в августе 2018 года.

Корабль имеет относительно небольшие размеры. При водоизмещении 7300 тонн, его длина равна 122 метрам, ширина — 22 метрам. Скорость хода вертолетоносца данного проекта достигает 16,5 узлов. Дальность автономного плавания составляет 14 тысяч морских миль.

Экипаж вертолетоносца состоит из 126 человек. Кроме экипажа, на корабле можно разместить до 400 пехотинцев.

Вертолетоносный корабль-док имеет доковую камеру, рассчитанную на два 23-метровых десантных катера типа LCU, а его грузовая палуба может вместить 14 единиц бронетехники.

На палубе корабля имеются две вертолетные площадки и один ангар для вертолета типа Sikorsky UH-3/SH-3D.

Вооружение вертолетоносца Pisco состоит из одной 40-мм зенитной артустановки BAE Systems Mk.4, двух 30-мм артустановок RWS Rafael Typhoon, а также четырех крупнокалиберных дистанционно управляемых 12,7-мм пулеметов Rafael Mini Typhoon.

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