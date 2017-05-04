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Патрульные ледоколы ВМФ оснастят новейшей системой управления

Техника

Навигационно-тактический комплекс «Мателот-22100» ранее устанавливался только на сторожевом корабле ФСБ «Полярная звезда»

Пограничный сторожевой корабль Проекта 22100 «Океан» один из них ПСК «Полярная звезда» ФСБ РФ
bastion-opk.ru
Пограничный сторожевой корабль Проекта 22100 «Океан» один из них ПСК «Полярная звезда» ФСБ РФ

Москва, 4 мая 2017, 17:30 — REGNUM  Российские патрульные ледоколы проекта 23 550 оснастят интегрированной системой управления, созданной на основе навигационно-тактического комплекса «Мателот-22 100», впервые примененного на сторожевом корабле ФСБ «Полярная звезда», сообщается в конкурсной документации проекта на сайте госзакупок.

Победитель этого конкурса создаст для заказчика систему управления ледоколом на базе навигационно-тактического комплекса «Мателот-22 100».

«Адмиралтейские верфи», на которых строятся патрульные ледоколы, пригласили к участию в конкурсе создателя системы «Мателот» — компанию «Кронштадт-Технологии», а также специалистов «ОСК-Технологии» и концерна «НПО Аврора». Прочие претенденты на участие в конкурсе могут подать свои заявки до 16 мая 2017 года. Результаты тендера будут объявлены 14 июня. Общая стоимость заказа заявлена в объеме 1,4 млрд рублей.

Комплекс «Мателот-22 100» первый патрульный ледокол «Иван Папанин» должен получить в третьем квартале 2018 года. Второй аналогичный корабль, «Николай Зубов», планируется оснастить этим комплексом в первом квартале 2021 года.

Ранее комплекс «Мателот» был установлен на сторожевой корабль проекта 22 100 «Полярная звезда», включенный в состав кораблей пограничной службы ФСБ в декабре 2016 года. Аналогичными комплексами планируется оборудовать еще два аналогичных корабля этой серии.

Навигационно-тактический комплекс «Мателот» был разработан полностью на российской компонентной базе. Комплекс дает возможность управлять радиолокацией, идентификационной системой, оптико-электронными средствами, глобальной морской системой связи и внутрикорабельными коммуникациями корабля.

Стоит отметить, что как проект 22 100 кораблей погранслужбы, так и проект 23 550 патрульных ледоколов спроектированы специалистами центрального морского конструкторского бюро «Алмаз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, головной патрульный ледокол проекта 23 550 «Иван Папанин» был заложен на «Адмиралтейских верфях» 19 апреля 2017 года.

Патрульные ледоколы проекта 23 550 способны преодолевать льды толщиной до 1,5 метра, вооружены автоматической артустановкой АК-176МА. На борту ледокола будет размещена вертолетная площадка, ангар для вертолета и беспилотников, а также два скоростных боевых катера типа «Раптор».

Читайте ранее в этом сюжете: Боевой ледокол «Иван Папанин» для ВМФ заложили на верфях Петербурга

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Военно-морской флот
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