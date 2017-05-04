Четверг, 4 Мая 2017 года
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В Рыбинске заложат новый морской транспорт вооружения для ВМФ России

Техника

Судостроительный завод «Вымпел» готовится построить два самых крупных корабля в истории предприятия

Проектное изображение морского транспорта вооружения проекта 20360М
Иллюстрация: АО «Судостроительный завод «Вымпел»
Проектное изображение морского транспорта вооружения проекта 20360М

Рыбинск, Ярославская область, 4 мая 2017, 16:46 — REGNUM  На судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске 5 мая пройдет торжественная церемония закладки первого из двух морских транспортов вооружения проекта 20 360М для ВМФ России, сообщает пресс-служба предприятия.

Завод в 2016 году получил заказ на постройку двух морских транспортов вооружения. В истории судостроительного завода «Вымпел» это будут самые крупные корабли.

Нижегородское КБ «Вымпел» скорректировало базовый проект морского транспорта 20 360 «Дубняк» под технические требования Минобороны России.

Морские транспорты, построенные в Рыбинске, получат ледовое усиление корпуса, двойные борта и днище, а также будут оснащены носовым подруливающим устройством. 77-метровые корабли шириной 15,8 метров смогут перевозить грузы и в своих трюмах и на палубе в контейнерах. Для их перемещения транспорты будут оснащены краном грузоподъемностью 20 тонн. В носовой части палубы кораблей будет размещена вертолетная площадка.

Морские транспорты вооружения, которым присвоены заводские номера 01551 и 01552, должны быть сданы флоту в 2019 и 2020 годах. Первое судно отправится в состав Черноморского флота, второе включат в состав Балтийского флота.

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Военно-морской флот
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