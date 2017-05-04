Peugeot и nuTonomy будут тестировать беспилотные автомобили в Сингапуре

Париж, , 15:57 — REGNUM PSA Group и американская компания nuTonomy объявили о начале своего стратегического партнерства в направлении разработки беспилотных транспортных средств, проводить тестирование автомобилей компании планируют в Сингапуре, сообщает Financial Times.

Оборудование и программное обеспечение nuTonomy будет устанавливаться на модели Peugeot 3008, начать испытания компании планируют в сентябре 2017 года.

По мнению Анны Лалирон, возглавляющей подразделение PSA Group, которое занимается изучением новых возможностей для бизнеса, решение компаний о сотрудничестве является важным шагом в направлении создания полностью автономных транспортных средств.

Лалирон считает, что это позволит PSA Group предложить клиентам новые решения в области мобильности.

Также, по её мнению, совместная работа с командой nuTonomy, которая занимается разработкой программного обеспечения и робототехникой, позволит сделать концепцию беспилотных автомобилей PSA более конкретной.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Apple уже начала тестировать беспилотные автомобили в Калифорнии. В марте 2017 года о начале сотрудничества в области средств беспилотного вождения объявили компании Daimler и Bosch, ранее подобное соглашение BMW заключила с Intel и Mobileye.