SpaceX запустит на орбиту более 4 тысяч спутников

Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Американская компания SpaceX заявила о том, что намерении запустить на околоземную орбиту 4 425 небольших спутников. Об этом сообщила USA Today.

Комплекс спутников должен сформировать глобальную систему высокоскоростного интернета. Реализацию проекта планируется завершить к 2024 году. Но первые прототипы готовы запустить в начале 2018 года. Ожидается появление и соответствующей инфраструктуры для управления системой на Земле.

Инженеры компании рассчитывает на то, что размещение спутников на низкой околоземной орбите позволит решить проблему низкой скорости спутникового интернета.

Доставка спутников на орбиту будет осуществляться с помощью ракет Falcon 9 разработки SpaceX.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon 9, первая ступень которой повторно использовалась для космического полета после возвращения с орбиты, прошла первые успешные испытания.