Четверг, 4 Мая 2017 года
14:53:19 МСК

Китай собирается стать локомотивом мировой автоиндустрии

Техника

Согласно планам правительства, в 2025 году в стране будет произведено около 35 млн автомобилей

Пекин, 4 мая 2017, 13:30 — REGNUM  В Китае подготовлен план развития автоиндустрии, власти считают — если страна будет ему следовать, то она станет лидером в данном секторе промышленности к 2025 году, об этом сообщило информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на официальные источники.

Данная программа была выпущена тремя китайскими ведомствами, одним из которых является министерство промышленности и информатизации Китая. Согласно плану, к 2020 году Китай должен будет производить около 30 млн автомобилей, а к 2025 году — уже около 35 млн.

Власти хотят добиться прорыва в основных технологиях автомобилестроения, попутно развивая транспортные средства на альтернативных источниках энергии. Также в их планах сделать различные послабления иностранным производителям.

В 2009 году китайское правительство взяло курс на реализацию своей программы, направленной на увеличение производства электромобилей и гибридов.

В 2016 году в стране было продано около 507 тыс. подобных транспортных средств. Власти ожидают, что в 2020 году их продажи возрастут до 2 млн единиц.

Напомним, продажи автомобилей в 2016 году в Китае достигли уровня в 28 млн автомобилей в год, показав рост в 13,7%, относительно показателей 2015 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Путин поручил правительству запустить механизм расселения аварийного жилья
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
Украина минирует Азовское море
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.05.17
На зампреда Пензенской городской думы зведено уголовное дело: идут обыски
ПензаРоссия Коррупция Происшествия
NB!
04.05.17
В ДНР до сих пор не знают о судьбе детей-сирот, увезенных на Украину
ДонецкДНР Проблема сиротства Общество
NB!
04.05.17
«Роснефть» укрепляется в Чечне
ГрозныйРоссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
04.05.17
Еще одна громкая отставка в Омской области: на этот раз вице-губернатор
ОмскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
04.05.17
Станислав СтремидловскийМиссия ООН на Украине осудила необъективность следствия по делу 2 мая
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
04.05.17
«Действия Киева подтверждают, что крымчане сделали правильный выбор»
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
«Родина-мать» на витрине пивной подвела бизнесмена из Краснодара под штраф
КраснодарРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
04.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMУкраинское болото: углубление упадка и топтание на месте — обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
04.05.17
Районы Санкт-Петербурга ранжировали по удобству для жизни
Санкт-ПетербургРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
04.05.17
Антиправительственный кризис в Петербурге преодолен
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
04.05.17
Лев Евгеньев «Я увидел все репрессии эстонского государства в полной их красе»
ТаллинЭстония Война памятников в Эстонии Политика
NB!
04.05.17
В Финском заливе обнаружены две погибшие советские подлодки
Санкт-ПетербургРоссия День Победы Общество
NB!
04.05.17
«В психике Мадуро доминирует ген авторитаризма»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
04.05.17
Олег АйрапетовПольский мятеж 1863 г. и народная война против него
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
04.05.17
Без языка: Таллину предложено отказаться от русского образования
ТаллинЭстония Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Культура
NB!
04.05.17
Станислав ТарасовРоссия перестала играть в поддавки с Турцией
СочиКраснодарский крайРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
04.05.17
56 нарушений режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
04.05.17
Олег Сапожников«Анна Каренина. История Вронского». Кино
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
04.05.17
Игорь БекшаевЦерковь должна крепнуть и взрослеть как организм социальный
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
ещё главное