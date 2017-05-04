Китай собирается стать локомотивом мировой автоиндустрии

Пекин, , 13:30 — REGNUM В Китае подготовлен план развития автоиндустрии, власти считают — если страна будет ему следовать, то она станет лидером в данном секторе промышленности к 2025 году, об этом сообщило информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на официальные источники.

Данная программа была выпущена тремя китайскими ведомствами, одним из которых является министерство промышленности и информатизации Китая. Согласно плану, к 2020 году Китай должен будет производить около 30 млн автомобилей, а к 2025 году — уже около 35 млн.

Власти хотят добиться прорыва в основных технологиях автомобилестроения, попутно развивая транспортные средства на альтернативных источниках энергии. Также в их планах сделать различные послабления иностранным производителям.

В 2009 году китайское правительство взяло курс на реализацию своей программы, направленной на увеличение производства электромобилей и гибридов.

В 2016 году в стране было продано около 507 тыс. подобных транспортных средств. Власти ожидают, что в 2020 году их продажи возрастут до 2 млн единиц.

Напомним, продажи автомобилей в 2016 году в Китае достигли уровня в 28 млн автомобилей в год, показав рост в 13,7%, относительно показателей 2015 года.