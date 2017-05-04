Москва, , 12:27 — REGNUM Альянс Peugeot Citroen будет продавать в России запчасти к автомобилям конкурентов под брэндом Eurorepar, сообщает «Коммерсант».

Ранее PSA Group уже продавала более дешевые запчасти Eurorepar к своим автомобилям через дилеров, расширить предлагаемый ассортимент компания предполагает с июля 2017 года.

В Европе запчасти Eurorepar для автомобилей конкурентов PSA Group начала продавать в июле 2016 года, в ассортименте брэнда около 500 различных позиций, таких как аккумуляторы, элементы тормозной системы, амортизаторы, ремни и фильтры. Некоторые эксперты высказывают мнение, что запчасти от PSA Group будут в основном конкурировать с «серыми» предложениями китайских производителей.

Планируется, что в России продажа запчастей Eurorepar сторонним автомобилям будет осуществляться в более чем 200 точках, кроме этого, PSA Group хочет увеличить в три раза ассортимент этих запчастей к собственным автомобилям.

Как пишет «Коммерсант», данное решение компании дилерами принято положительно, поскольку в условиях тяжелой экономической ситуации в стране основным источником дохода является сервис.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что в 2016 году в России было продано всего 1938 автомобилей Peugeot, но, несмотря на то, что продажи компании настолько малы, глава «Пежо Ситроен Рус» Александр Мигаль заявил, что компания не собирается уходить с российского рынка.