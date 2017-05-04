Летный экземпляр самолета МС-21 готов к испытаниям — СМИ

Иркутск, , 11:16 — REGNUM В Иркутске 28 апреля цех окончательной сборки покинул первый летный экземпляр новейшего российского узкофюзеляжного самолета МС-21, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.

По данным издания, завершен очередной этап тестовых испытаний самолета МС-21, и его теперь готовят к тестовым полетам. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что первый полет был запланирован до конца весны 2017 года.

В корпорации «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК)) не стали называть точную дату первого полета МС-21 и отказались от официальных комментариев.

Первые экземпляры конкурента самым популярным в мире Airbus A320 и Boeing 737 должен поступить «Аэрофлоту» в конце 2018 — начале 2019 годов.

По словам главного редактора «Авиатранспортного обозрения» Алексея Синицкого, можно уже не сомневаться в том, что первый полет МС-21 состоится. Летные испытания покажут, будет ли самолет соответствовать расчетным характеристикам.

Опытный образец, вышедший их цехов Иркутского авиационного завода, оснащен специальным оборудованием, которое будет фиксировать в первом полете сотни параметров. После завершения летных испытаний машина получит сертификат Росавиации и начнется серийное производство.

МС-21 — пассажирский самолет российского производства, рассчитанный на 150 и 180 мест. К настоящему времени покупатели внесли авансы за 175 машин.