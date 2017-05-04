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Продажи мотоциклов по итогам первого квартала 2017 года упали на 36%

Техника

Самым популярным брэндом среди поклонников двухколесной техники является BMW

Мотоциклист
christels
Мотоциклист

Москва, 4 мая 2017, 11:22 — REGNUM  С января по март 2017 года в России было продано всего 675 новых мотоциклов, это на 36% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщает агентство «Автостат».

Таким образом, продажи на рынке мототехники продолжают падать. Только четыре компании из десятки лидеров закончили этот отчетный период с положительными результатами. Это Kawasaki (+169,0%), Motoland (+77,8%), KTM (+58,6%) и Triumph (+7,7%).

Самой популярной маркой среди новых мотоциклов является BMW, компания заняла первые три места в модельном рейтинге. При этом, по сравнению с 2016 годом продажи компании в целом уменьшились на 6,9%.

Лидером стала модель BMW R1200GS, за обозначенный период было продано 45 экземпляров, рост продаж по данной модели составил 15,4%. Второе место заняла S1000RR (продано 34 единицы; рост 3,0%), третье — R1200R (продано 25 единиц; рост 8,7%).

В рейтинге марок второе место заняла компания Harley-Davidson, продав 93 мотоцикла, третье — Kawasaki, было продано 78 мотоциклов данной марки.

Также в ТОП-10 продаж мотоциклов попали такие брэнды как: Racer, KTM, Honda, Yamaha, Stels, Motoland и Triumph.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в 2016 году в России происходило падение продаж мотоциклов. С января по октябрь 2016 года продажи на рынке новых мотоциклов упали на 39%, было продано около 10,9 тыс. единиц против 17,9 тыс. за аналогичный период 2015 года.

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