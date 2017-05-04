Компания Google предупредила о фишинговых письмах в почте Gmail‍

Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Почтовый сервис американской интернет-компании Google заявил о мошенниках, рассылающих письма с вредоносными ссылками от имени облачного сервиса Google Docs, говорится в заявлении компании в Twitter.

По данным Google, фишинговые сообщения рассылаются от лица Google Docs, их целью является получение доступа к личным данным пользователя. Портал The Verge уточняет, что действует программа внутри настоящего почтового сервиса, пользуясь, пользуясь возможностью давать посторонним программам доступ к аккаунту.

Рассылка таких сообщений началась 3 мая. На почту приходит письмо от знакомого пользователю контакта, в котором содержится вредоносная ссылка на документ Google Docs.

Если пройти по ссылке, то у пользователя просят дать разрешение на управление контактами и письмами программе под названием Google Docs, которая не имеет отношения к Google и является вредоносной.

Поддельные страницы Google уже удалил, однако компания обратилась к пользователям с просьбой сообщать о новых случаях рассылки поддельных писем.

Ранее разработчик антивирусных решений ESET сообщил об угрозе пользователям устройств Apple: создатели вируса рассылают электронные письма от лица техподдержки компании. По данным специалистов ESET, участились случаи получения сообщений от лица Apple Service, в которых содержится сообщение о якобы имеющемся в базе данных iTunes вирусе.

Читайте ранее в этом сюжете: На пользователей устройств Apple идет новая вирусная атака