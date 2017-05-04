Китайский лайнер С919 поднимет в воздух бывший пилот China Eastern Airlines

Пекин, , 08:54 — REGNUM Китайская авиастроительная корпорация СОМАС назвала имена членов экипажа, которым предстоит провести первые летные испытания новейшего китайского авиалайнера С919, тестовый полет которого состоится уже 5 мая.

Согласно опубликованному заявлению, командиром воздушного судна назначен бывший пилот одной из крупнейших китайских авиакомпаний China Eastern Airlines Цай Цзюнь, вторым пилотом станет У Синь. Кроме того, на борту будут находится ведущие инженеры СОМАС Чжан Давэй, Цянь Цзинь и Ма Фэй, пишет «Сина синьвэнь».

В заявлении корпорации отмечается, что Цай Цзюнь является одним из самых опытных летчиков-испытателей, на счету которого более 10 тыс. часов налета на воздушных судах различных типов. До перехода в СОМАС Цай Цзюнь долгие годы работал в China Eastern Airlines.

Пилоты полностью готовы к предстоящему тестовому полету С919. Оба члена экипажа уже были задействованы в тестировании систем новейшего лайнера, в частности под их управлением были протестированы двигатели и тормозная система С919.

C919 имеет более 150 посадочных мест, а дальность полета составляет 4075 км. Ожидается, что новый лайнер составит конкуренцию европейскому Airbus 320 и американскому Boeing 737 нового поколения, который в настоящий момент доминирует на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, первый тестовый полет состоится 5 мая. Лайнер взлетит с взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Пудун, расположенного в Шанхае.

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