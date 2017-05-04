Четверг, 4 Мая 2017 года
10:18:24 МСК

Китайский лайнер С919 поднимет в воздух бывший пилот China Eastern Airlines

Техника

Во время первого тестового полета на борту пассажирского самолета будут находится 5 человек

Пекин, 4 мая 2017, 08:54 — REGNUM  Китайская авиастроительная корпорация СОМАС назвала имена членов экипажа, которым предстоит провести первые летные испытания новейшего китайского авиалайнера С919, тестовый полет которого состоится уже 5 мая.

Согласно опубликованному заявлению, командиром воздушного судна назначен бывший пилот одной из крупнейших китайских авиакомпаний China Eastern Airlines Цай Цзюнь, вторым пилотом станет У Синь. Кроме того, на борту будут находится ведущие инженеры СОМАС Чжан Давэй, Цянь Цзинь и Ма Фэй, пишет «Сина синьвэнь».

В заявлении корпорации отмечается, что Цай Цзюнь является одним из самых опытных летчиков-испытателей, на счету которого более 10 тыс. часов налета на воздушных судах различных типов. До перехода в СОМАС Цай Цзюнь долгие годы работал в China Eastern Airlines.

Пилоты полностью готовы к предстоящему тестовому полету С919. Оба члена экипажа уже были задействованы в тестировании систем новейшего лайнера, в частности под их управлением были протестированы двигатели и тормозная система С919.

C919 имеет более 150 посадочных мест, а дальность полета составляет 4075 км. Ожидается, что новый лайнер составит конкуренцию европейскому Airbus 320 и американскому Boeing 737 нового поколения, который в настоящий момент доминирует на рынке.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, первый тестовый полет состоится 5 мая. Лайнер взлетит с взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Пудун, расположенного в Шанхае.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае назвали дату первого полета пассажирского C919

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиастроение
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Анатолий КошкинУбрать авианосцы, сесть за стол переговоров
ПхеньянКНДР (Северная Корея) Ядерная программа Северной Кореи Политика
NB!
04.05.17
Юрий БаранчикВстреча в Сочи: Эрдогану удалось не наступить на турецкие помидоры
СочиКраснодарский крайРоссия Российско-турецкие отношения Политика
NB!
04.05.17
Алексей БанниковБессмертный подвиг уральцев: Танковый корпус и надёжный тыл — фоторепортаж
ЕкатеринбургРоссия День Победы Культура
NB!
04.05.17
Жители России назвали главные поводы для гордости за страну: опрос
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
04.05.17
Репетиция Парада Победы прошла на Красной площади в Москве — фоторепортаж
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Культура
NB!
04.05.17
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Мария Таранова
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
04.05.17
«Рубль рискует подешеветь»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
Челябинская область горит: МЧС обвиняет чиновников
ЧелябинскРоссия Лесные пожары-2017 Происшествия
NB!
04.05.17
Сбит на взлете: юань вновь начал ослабление по отношению к доллару США
ПекинКитай Курсы валют Экономика
NB!
04.05.17
Как сближение с Западом дало СССР «копейку»
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
04.05.17
Кто был русский офицер, захоронение которого найдено в Турции через 140 лет
АнкараТурция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Николай Чудотворец прибывает в Россию. Только религия или — политика?
Ватикан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Львовский мусор: всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Король Трамп и принцесса Иванка. Первые сто дней президентства
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Польша в преддверии Дня Победы. Что нас объединяет?
ВаршаваПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
04.05.17
Ариф Асалыоглу«Опасный шаг назад»: Эрдоган отказывается от демократии и евроинтеграции
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
04.05.17
«Переговоры Путина и Меркель напряженности не ослабили»
ЛондонВеликобритания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
04.05.17
ВКС России сократили доходы «Исламского государства»* в несколько раз
МоскваРоссия Участие ВС РФ в борьбе против исламистских террористов Политика
NB!
04.05.17
Белый дом прокомментировал слова директора ФБР о России
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
03.05.17
Борис МарцинкевичМладореформатор и РАО «ЕЭС России»
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
03.05.17
Авиация Украины готовится атаковать Донбасс
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
ещё главное