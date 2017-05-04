Seat на юбилей своего автомобиля выпустит ретро-концепт 600 BSM

Мадрид, , 08:48 — REGNUM Компания Seat решила отметить 60-летний юбилей своего автомобиля Seat 600D, являвшегося лицензионной копией Fiat 600, выпуском концепт-кара, повторяющего черты ретро-модели, сообщает портал Autoweek.

Машина будет показана в Барселоне, на автосалоне, который будет проходить с 11 по 21 мая. Автомобиль получит наименование 600 BSM.

О характеристиках машины пока известно немного, сообщается, что у него будут такие же колеса и тормозной механизм, как и у оригинала. Но при этом его внешние части будут покрашены в оранжевый цвет, а салон получит кожаную отделку.

Seat 600D выпускался по лицензии с 1957 по 1973 год. Всего было произведено 797 318 автомобилей.

В компании сообщают, что данный концепт-кар будет лишь упражнением для дизайнеров и не является прототипом для будущего серийного автомобиля.

Напомним, история автомобильной промышленности Испании началась в 1919 году, тогда в пригороде Барселоны открыл свой филиал итальянский производитель Fiat. А первая машина под маркой Seat сошла с конвейера завода в Мартореле 13 ноября 1953 года.