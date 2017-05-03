Российский истребитель пятого поколения Т-50 стал «убийцей кораблей»

Москва, , 17:02 — REGNUM Российский истребитель пятого поколения Т-50 сможет выполнять функцию «убийцы кораблей» после включения в комплекс его вооружения новейшей тактической противокорабельной крылатой ракеты Х-35УЭ, сообщает газета «Известия».

Крылатая ракета Х-35УЭ способна уничтожать как небольшие десантные катера, так и авианосцы, а также наземные сооружения и военную технику. Ракета способна преодолевать радиоэлектронные помехи и систему противоракетной обороны противника. После включения ракеты Х-35УЭ в перечень вооружения Т-50, российский истребитель пятого поколения станет многофункциональной боевой воздушной машиной.

В данный момент специалисты корпорации «Тактическое ракетное вооружение» завершили испытания ракеты Х-35УЭ на предмет ее применения в бортовом вооружении Т-50.

Эта ракета уже применяется в комплексе вооружения палубных истребителей МиГ-29К/КУБР и ударных вертолетов Ка-52.

Специалисты корпорации «Тактическое ракетное вооружение проверили совместимость систем управления нового истребителя с ракетой.

Правда, из-за своих размеров противокорабельная ракета будет помещаться не в отсеках вооружения нового истребителя, а на пилонах внешней подвески.

Противокорабельная крылатая ракета Х-35УЭ наводится на цель в пассивном режиме, поэтому до самого последнего момента Х-35УЭ остается практически неразличимой для РЛС.

Ракета со стартовой массой в 550 кг поражает цель 145-кг боевой частью, сближаясь с целью со скоростью 300 м/с. Дальность применения крылатой ракеты Х-35УЭ составляет не менее 260 км.

Читайте ранее в этом сюжете: Российский истребитель 5-го поколения Т-50 ПАК ФА: проблемы и перспективы