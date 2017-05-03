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В сеть попали первые шпионские фото нового кросс-купе BMW X4

Техника

Машина все больше становится похожа на спортивный автомобиль

Берлин, 3 мая 2017, 16:03 — REGNUM  В объектив камеры впервые попала последняя версия кросс-купе BMW X4 2018, снимки опубликовал портал Autoblog.

Портал пишет, что первая версия автомобиля была показана еще в 2015 году, новые фотографии говорят о том, что новый вариант будет иметь существенные отличия в стиле, машина становится все больше похоже на спортивный автомобиль.

Перед и зад X4 подверглись существенным изменениям, не видно, где у автомобиля противотуманные фары. Как и во многих других современных моделях BMW, на передних крыльях есть небольшие вентиляционные отверстия. Понятно, что номерной знак будет крепиться к бамперу.

Известно, что в основе машины будет лежать совершенно новая платформа, на ней же будет построена новая версия X3.

Издание предполагает, что автомобиль на фото, судя по всему, максимально близок к серийному образцу, поскольку производитель для того, чтобы скрыть дизайн лишь наклеил виниловый камуфляж. Вполне возможно, что автомобиль будет представлен миру уже на автосалоне в Лос-Анджелесе, который пройдет в ноябре 2017 года.

Ранее СМИ сообщали, что новая модель BMW X3 будет презентована в сентябре на автосалоне во Франкфурте. Официальной информации о том, когда пройдет премьера X4 компания пока не давала.

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