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Volkswagen хочет с «Газпромом» и Exxon разработать автомобили на газу

Техника

Концерн усиленно занимается разработкой электромобилей и автомобилей на альтернативных видах топлива

Выхлопная
Morio
Выхлопная

Берлин, 3 мая 2017, 14:59 — REGNUM  Volkswagen ведет переговоры с «Газпромом» и Exxon, касающиеся разработки газовых автомобилей, об этом сообщил глава концерна Маттиас Мюллер в интервью австрийской радиостанции ORF.

Глава Volkswagen не стал сообщать какие-либо подробности относительно переговоров и возможного сотрудничества компаний. Ранее СМИ сообщали, что автопроизводитель усиленно занялся разработкой электромобилей и автомобилей на альтернативных видах топлива.

Напомним, сейчас немецкий концерн несет миллиардные убытки, связанные с последствиями скандала под названием «Дизельгейт».

В сентябре 2015 года выяснилось, что на свои автомобили с дизельными двигателями компания устанавливала специальное ПО, которое обманывало специалистов надзорных органов, когда те проводили мероприятия по замеру количества вредных выбросов.

В марте 2017 года компания официально признала в суде США свою вину, суд обязал Volkswagen до 2019 года выкупить и отремонтировать не менее 85% автомобилей.

В апреле 2017 года стало известно, что компания выкупила или отремонтировала около 244 тыс. машин с дизельными двигателями TDI объемом 2 л, что составляло более половины автомобилей, проходивших по делу о «Дизельгейте».

Необходимо отметить, что помимо этих затрат, компания обязалась выплатить каждому покупателю данных автомобилей денежную компенсацию.

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