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Индия планирует к 2030 году полностью перейти на электрокары

Техника

Власти страны готовы оказывать поддержку индустрии электромобилей

Нью-Дели, 3 мая 2017, 14:18 — REGNUM  К 2030 году каждый автомобиль, проданный в Индии, будет электрокаром, с таким заявлением выступил министр угольной промышленности и шахт Пийуш Гойал, сообщает The Independent.

Министр сделал это заявление на ежегодной сессии Конфедерации индийской промышленности, проходящей в Нью-Дели. Он сравнил эту инициативу с инициативой по внедрению светодиодных ламп, которая осуществлялась для сокращения платы за электроэнергию.

«Мы собираемся очень широко внедрять электромобили. Идея заключается в том, что к 2030 году в стране не должен быть продан ни один автомобиль с дизельным или бензиновым двигателем», — сказал министр.

Согласно его точке зрения, индустрии электрокаров может понадобиться государственная поддержка на протяжении около 2−3 лет. Но он ожидает, что после этого на производство электромобилей будет влиять спрос, а не субсидии.

Пийуш Гойал считает, что в итоге затраты покупателей на электрокары будут окупаться и сам он хочет, чтобы индустрия автомобилей на электродвигателях работала сама по себе.

Власти Индии готовы пойти на столь решительный шаг по причине того, что проблема загрязнения воздуха встала в стране очень остро. Согласно докладу Гринпис, опубликованному в 2017 году, из-за загрязнения воздуха в стране ежегодно умирает около 2,3 млн людей.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что власти Китая также планируют стимулировать развитие данного сегмента, правительство планирует обязать производителей увеличить долю электрокаров в модельном ряде компаний до 8%.

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