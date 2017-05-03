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«АвтоВАЗ» назвал дату выхода универсалов Lada Vesta и Vesta Cross

Техника

Автомобили будут производится в Ижевске

Lada Vesta Cross Concept
© Пресс-центр ОАО «АВТОВАЗ»
Lada Vesta Cross Concept

Ижевск, 3 мая 2017, 11:04 — REGNUM  Названы даты выхода на рынок универсалов LADA Vesta и LADA Vesta Cross, информацию сообщила пресс-служба компании «АвтоВАЗ».

На рынок машины попадут во второй половине 2017 года, они будут производиться на заводе в Ижевске, сейчас на предприятии осуществляется подготовка к началу их производства.

С 24 апреля предприятие в Ижевске переименовано из ООО «Объединенная автомобильная группа» в ООО «Лада Ижевский Автомобильный Завод» (ООО «Лада Ижевск»).

Ранее сообщалось, что стоимость универсала будет начинаться от 800 тыс. рублей, начальная стоимость седана составит около 546 тыс. рублей.

Также сообщалось, что универсалы будут оснащаться теми же двигателями, что и седаны. Будет два варианта комплектации, в первой будет предлагаться двигатель объемом 1,6 л и мощностью 106 л.с., к нему будет идти ручная пятиступенчатая трансмиссия.

Второй вариант будет укомплектован двигателем объемом 1,8 л (мощность — 122 л.с.) и роботизированной коробкой передач.

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