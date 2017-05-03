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В Сети назвали дату выхода нового Jeep Wrangler

Техника

Также появились сведения о возможных комплектациях автомобиля

Jeep Wrangler 2018
Иллюстрация: Jeep-russia.ru
Jeep Wrangler 2018

Вашингтон, 3 мая 2017, 10:55 — REGNUM  Компания Jeep представит новую модель 2018 Jeep Wrangler (JL) 1 сентября 2017 года, начало производства автомобиля запланировано на 13 ноября, информация была размещена на форуме JL Wrangler Forum.

Администрация форума также сообщает, что начало приема заказов на пикап 2019 Pickup (JT) запланировано на август 2018 года, а производить пикап компания начнет в октябре 2018 года.

Кроме этого, сообщаются некоторые подробности о комплектации автомобиля. Во-первых, он получит автоматические коробки передач с 8 скоростями. Во-вторых, машина будет полноприводной, что было ожидаемо.

Для Северной Америки будут доступны следующие варианты комплектаций: турбированный двигатель «Hurricane» объемом 2 л с трансмиссией 850RE, дизельный двигатель объемом 3 л с трансмиссией 8HP75 и модернизированный двигатель V6 с коробкой 850RE.

Напомним, за последнее время информация о новой модели Wrangler уже несколько раз попадала в сеть. В конце апреля 2017 года новые шпионские фото были размещены на портале Autoblog.

А 20 апреля портал motor1 рассказал об инциденте в Лос-Анджелесе, связанном с фотошпионами и водителем Wrangler 2018. Последний тогда проехал на красный свет, пытаясь скрыться от камеры, в результате чего был остановлен полицией.

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