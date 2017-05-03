К 2020 году в городах-миллионниках заработают сети 5G

Москва, , 09:57 — REGNUM Мобильную связь пятого поколения планирует запустить Минкомсвязи к 2020 году в российских городах-миллионниках. Информацию об этом со ссылкой на ведомство распространила газета «Известия».

По плану Минкомсвязи в 2020 году технология должна быть запущена в восьми городах, а к 2025-му — в пятнадцати.

Сети нового поколения 5G повысят скорость обмена информацией. Предполагается, что скорость составит свыше 10 Гбит в секунду. Это в 30 раз превышает скорость действующих сегодня 4G.

По словам директора проектной деятельности ИРИ Арсения Щельцина, технология 5G увеличит имеющиеся возможности в области передачи данных. «Это передача в реальном времени гигабайтных данных телемедицины, более качественные автопилоты для городского транспорта, новый уровень передачи данных для интернета вещей, промышленный интернет, оптимизация городских информационных потоков», — приводят «Известия» слова эксперта.

Напомним, что действующий сегодня стандарт 4G был внедрен в 2011 году.