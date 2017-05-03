Китайские поезда смогут развивать скорость до 470 км/ч

Пекин, , 08:52 — REGNUM Крупнейшая китайская железнодорожная корпорация CRRC опубликовала заявление, согласно которому в настоящее время китайские инженеры разрабатывают новую модель пассажирских скоростных составов, которые смогут развивать крейсерскую скорость до 400 км/ч.

В заявлении корпорации отмечается, что первые поезда будут представлены в 2020 году, опытный образец будет построен и протестирован уже в 2019 году. CRRC не стали раскрывать детали проекта, отметив что увеличение скорости станет возможным благодаря использованию новейших материалов при строительстве подвижных составов, пишет «Сина синьвэнь».

В частности, китайские инженеры намерены использовать такие облегченные материалы как алюминий, а также специальные нити, в основе которых лежит углерод. Благодаря максимальному облегчению составов скорость поездов возрастет с нынешних 350 км/ч до 400 км/ч.

Представители CRRC отметили, что скорость в 400 км/ч является не максимальной, а крейсерской — именно с такой скоростью будут двигаться пассажирские составы на протяжении большинства маршрутов, однако на отдельных участках новейшие поезда смогут развивать скорость до 470 км/ч.

Китайская корпорация уже сообщила о планах по экспорту сверхскоростных составов. Ожидается, что первые поезда могут быть поставлены зарубежным заказчикам не позднее 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 15 июля два сверхскоростных поезда были запущены навстречу друг другу по параллельным железнодорожным путям. Поезда проехали мимо друг друга со скоростью 420 километров в час. Это стало новым мировым рекордом.

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