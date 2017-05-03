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Голландские студенты придумали биоразлагаемый автомобиль

Техника

Кузов и шасси машины выполнены из льна

Эйндховен, Нидерланды, 3 мая 2017, 08:46 — REGNUM  Первый в мире биоразлагаемый автомобиль придумали и разработали студенты Технического университета Эйндховена, проект создавался при поддержке голландской компании TomTom, сообщает голландская вещательная ассоциация NOS.

Шасси и Кузов автомобиля создан на основе композитного материала из льняного волокна, по утверждению авторов проекта подобный материал по прочности не уступает углероду или алюминию. В качестве силовой установки на автомобиле установлен электромотор.

«Лён является очень прочной структурой. Если волокна наложить друг на друга, то вы получите пластины, которые по своей прочности не будут уступать углероду и алюминию, которые сейчас в полной мере используются в производстве автомобилей», — сообщает финансовый менеджер команды Лос Ван ден Бук.

Автомобиль является полностью биоразлагаемым, это первая машина такого рода. По словам представителя компании TomTom, поддерживающей данный проект, идея создания подобного автомобиля очень полезная, он считает, что рано или поздно все автомобили станут экономичными и безопасными.

Автомобиль получил имя «Лина», 8 мая 2017 года команда должна подготовить экспериментальный автомобиль к проверке, которую проведет департамент автомобильного транспорта.

Напомним, в апреле 2016 года Нижняя палата парламента Нидерландов поддержала законопроект, который предлагал ввести с 2025 года запрет на продажу в стране автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. С подобной законодательной инициативой выступила тогда «Партия труда», против законопроекта высказались представители «Народной партии за свободу и демократию», они посчитали, что данная инициатива преждевременна.

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