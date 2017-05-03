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NI: Частные компании помогают ВВС США подготовиться к войне с Россией

Техника

Подрядчикам удается предоставить ВВС США советские самолеты для тренировок

HuAF MIG-29UB
Coert van Breda
HuAF MIG-29UB

Вашингтон, 3 мая 2017, 08:03 — REGNUM  

На фоне того как ВВС США по-прежнему сталкиваются с проблемой разворачивания достаточного количества летательных аппаратов потенциального противника для тренировки своих боевых экипажей, им на помощь приходят сторонние подрядчики. Частным компаниям удается предоставить самолеты, благодаря которым можно создать наиболее приближенные к реальности ситуации боя с вражеской авиацией, пишет Дейв Муджамбар в статье для The National Interest.

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Одним из таких примеров стала компания Air USA, которой удалось получить три двухместных учебных версий самолетов МиГ-29.

«Флот МиГ-29 компании Air USA был импортирован прямиком из одной из стран бывшего Советского Союза. Все летательные аппараты оснащены аутентичными компонентами, произведенными в Советском Союзе», — указывается на сайте компании. «Летательные аппараты МиГ-29 компании Air USA способны осуществлять любые воздушные миссии, благодаря чему они дают исключительные возможности для обучения и летных испытаний».

Есть и другие компании, которые предлагают советскую технику. Так, даже такие передовые самолеты, как Су-27 оказались в частных руках. В частности, компания Pride Aircraft участвовала в импортировании двух этих истребителей завоевания господства в воздухе с Украины.

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Пока неясно, где они в конечном счете оказались, однако недавно один из таких самолетов был замечен в учениях на базе «Неллис» в штате Невада, где ему противостоял F-16.

Автор отмечает, что однажды ему довелось пообщаться с Герри Гэллопом, бывшим пилотом истребителя Грумман F-14 «Томкэт». Гэллоп ездил на Украину, где он участвовал в приобретении двух Су-27. Тогда он был впечатлен производительностью построенного в СССР самолета, в частности, тем, как долго летательный аппарат способен сохранять сверхзвуковую скорость.

Таким образом, заключает автор, хотя осуществление технического обслуживания построенных в Советском Союзе самолетов, должно быть, крайне затратно, если подрядчики готовы брать на себя эти расходы и если от покупки этих услуг выигрывают ВВС США, значит это стоящее предприятие.

regnum author Максим Исаев
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