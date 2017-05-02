Вторник, 2 Мая 2017 года
23:28:14 МСК

Предварительные морские испытания вертолета Ка-52К «Катран» прошли успешно

Техника

В этом этапе испытаний, проходящих с конца 2016 года, участвовали два палубных разведывательно-ударных вертолета Ка-52К

Ка-52К
Иллюстрация: Russianhelicopters.aero
Ка-52К

Москва, 2 мая 2017, 22:43 — REGNUM  Предварительные морские испытания палубных разведывательно-ударных вертолетов Ка-52К «Катран» успешно завершены, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Палубные вертолеты Ка-52К сейчас находятся на базе АО «Камов», где специалисты предприятия оценивают состояние вертолетов в целом и их отдельных агрегатов после выполнения машинами испытательных задач в тяжелых климатических условиях.

В этом этапе испытаний, проходящих с конца 2016 года, участвовали два палубных разведывательно-ударных вертолета Ка-52К.

По итогам выполнения поставленных задач испытания новых палубных вертолетов признаны успешными.

Машины способны полноценно работать, базируясь на авианесущем крейсере, однако требуется более широко проверить влияние морских условий на двигатели, агрегаты, системы управления и вооружения вертолета.

Справка ИА REGNUM. Палубный разведывательно-ударный вертолет Ка-52К «Катран» предназначен для патрулирования, огневой поддержки высадки десанта, подавления противодесантной обороны на переднем крае и в глубине боевых порядков противника.

От базовой модели Ка-52К отличается более короткими складными крыльями, модифицированными для подвески блоков тяжелого вооружения, а также механизмом складывания лопастей несущих винтов, позволяющим компактно размещаться в трюмах и ангарах. Уменьшенные габариты вертолетов Ка-52 палубного типа позволяют увеличить количество вертолетов в составе летной группы авианесущего корабля.

Напомним, что испытания новейшего российского корабельного разведывательно-ударного вертолета Ка-52К «Катран» проводились в том числе во время похода в Средиземное море тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

Читайте ранее в этом сюжете: ВМФ США получат 16-ю по счету атомную субмарину класса «Вирджиния»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-морской флот
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Путин поговорил с Трампом по телефону
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
02.05.17
«Башнефть» без Хамитова, митинговая активность: Башкирия за неделю
УфаРоссия Главное в регионах: обзоры событий и СМИ Общество
NB!
02.05.17
Российские актеры объяснили причины отказа от выступления в Крыму
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Культура
NB!
02.05.17
Эрдоган: Турция готова попрощаться с Евросоюзом
АнкараТурция Политическая жизнь Турции Политика
NB!
02.05.17
«Мадуро созывает Учредительное собрание с целью ликвидировать оппозицию»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
02.05.17
Дмитрий БуяновРоссия на пороге мятежа. Усвоим ли мы уроки истории?
МоскваРоссия Дела Алексея Навального Политика
NB!
02.05.17
Жилой дом вместо спортшколы: дело о мошенничестве в мэрии Воронежа
ВоронежРоссия Коррупция Происшествия
NB!
02.05.17
Число отравившихся детей в лагере Удмуртии выросло до 66 человек
ИжевскРоссия Массовые пищевые отравления Происшествия
NB!
02.05.17
Мэрия Москвы опубликовала список пятиэтажек, запланированных под снос
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Экономика
NB!
02.05.17
«Одесса. Помним»: В Екатеринбурге почтили память невинных жертв трагедии
ЕкатеринбургРоссия Гражданская война на Украине Общество
NB!
02.05.17
Молдавия: Нахождение войск РФ в Приднестровье признано «неконституционным»
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
02.05.17
La Vanguardia: «Путин Меркель не уступит»
МадридИспания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
02.05.17
Юрий СеливановОдесская Хатынь: забвение отменяется
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Общество
NB!
02.05.17
Украина хочет конкурировать с российскими «Северными потоками»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
02.05.17
Минюст России отказался допросить Горбачёва
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
02.05.17
«Remember Odessa. Stop fascism»: в Москве вспоминали жертв Дома профсоюзов
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
NB!
02.05.17
Путин: Донбасс никто не отделял — Украина сама его отторгла
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
За геев Чечни перед Путиным попросила Ангела Меркель
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Политика
NB!
02.05.17
В Воронежской области перезахоронят жертв «дороги на крови»
ВоронежРоссия Поиск останков погибших во время Великой Отечественной войны Общество
NB!
02.05.17
Мировое сообщество не имеет права забывать о трагедии в Одессе – Путин
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
Военный Донбасс: Обстреляна школа в ДНР, ранены трое гражданских
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
02.05.17
Что будет с ценами на нефть после продления сделки ОПЕК по нефти?
ЛондонВеликобритания Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
ещё главное