Вторник, 2 Мая 2017 года
20:26:26 МСК

ВМФ США получат 16-ю по счету атомную субмарину класса «Вирджиния»

Техника

Пентагон планирует ежегодную сдачу флоту двух АПЛ класса «Вирджиния» до начала 2020-х годов

Вашингтон, 2 мая 2017, 20:15 — REGNUM  В США состоялась официальная церемония крещения многоцелевой атомной субмарины «Индиана» класса «Вирджиния», сообщает пресс-служба Пентагона.

В церемонии крещения корабля принял участие вице-президент США Майк Пенс, ранее занимавший должность губернатора штата Индиана.

Уточняется, что АПЛ «Индиана» станет 16-й по счету субмариной класса «Вирджиния», поступившей в состав ВМС США. Подлодку начали строить в сентябре 2012 года. Передача корабля в состав ВМС США планируется в конце 2017 года. Сейчас степень готовности атомной субмарины равна 90%.

В данный момент ВМС США располагают 13 атомными подводными лодками типа «Вирджиния».

Стоит отметить, что кроме АПЛ «Индиана» в разных степенях постройки находятся еще пять аналогичных лодок. ВМС США планируют получить в свое распоряжение 48 атомных субмарин этого класса.

Пентагон планирует ежегодную сдачу флоту двух АПЛ класса «Вирджиния» до начала 2020-х годов, когда начнется постройка новых стратегических атомных подводных лодок класса «Колумбия».

Справка: Многоцелевые атомные подводные лодки типа «Вирджиния» предназначены для борьбы с субмаринами противника и для прибрежных операций. Для их осуществления подлодка оборудована подводными беспилотниками, шлюзовой камерой для водолазов, а также имеет палубное крепление для сверхмалой подводной лодки.

АПЛ типа «Вирджиния» при водоизмещении 7800 тонн имеют длину 115 метров. Субмарины этого типа способны развивать скорость под водой в 34 узла и погружаться на глубину до 488 метров. Экипаж субмарины состоит из 100−120 человек. Атомная подводная лодка вооружена крылатыми ракетами «Томагавк» и торпедными аппаратами.

Читайте ранее в этом сюжете: Механизмы от фирмы Siemens вывели из строя два вертолетоносца Австралии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-морской флот
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Песков прокомментировал слова Меркель об антироссийских санкциях
СочиКраснодарский крайРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
02.05.17
Жилой дом вместо спортшколы: дело о мошенничестве в мэрии Воронежа
ВоронежРоссия Коррупция Происшествия
NB!
02.05.17
Число отравившихся детей в лагере Удмуртии выросло до 66 человек
ИжевскРоссия Массовые пищевые отравления Происшествия
NB!
02.05.17
Мэрия Москвы опубликовала список пятиэтажек, запланированных под снос
МоскваРоссия Расселение и снос пятиэтажек в Москве Экономика
NB!
02.05.17
Молдавия: Нахождение войск РФ в Приднестровье признано «неконституционным»
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
02.05.17
La Vanguardia: «Путин Меркель не уступит»
МадридИспания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
02.05.17
Юрий СеливановОдесская Хатынь: забвение отменяется
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Общество
NB!
02.05.17
Украина хочет конкурировать с российскими «Северными потоками»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
02.05.17
Минюст России отказался допросить Горбачёва
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
02.05.17
«Remember Odessa. Stop fascism»: в Москве вспоминали жертв Дома профсоюзов
МоскваРоссия Фоторепортажи ИА REGNUM Общество
NB!
02.05.17
Путин: Донбасс никто не отделял — Украина сама его отторгла
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
За геев Чечни перед Путиным попросила Ангела Меркель
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Политика
NB!
02.05.17
В Воронежской области перезахоронят жертв «дороги на крови»
ВоронежРоссия Поиск останков погибших во время Великой Отечественной войны Общество
NB!
02.05.17
Мировое сообщество не имеет права забывать о трагедии в Одессе – Путин
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
Военный Донбасс: Обстреляна школа в ДНР, ранены трое гражданских
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
02.05.17
Что будет с ценами на нефть после продления сделки ОПЕК по нефти?
ЛондонВеликобритания Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
02.05.17
«У леса не стало хозяина»: Очередная огненная трагедия в Сибири
ИркутскРоссия Лесные пожары-2017 Общество
NB!
02.05.17
За мандат Нарышкина на праймериз в Ленобласти поспорят 16 человек
КингисеппЛенинградская областьРоссия Выборы в Государственную думу РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Алёна Зеленина Порты: возить по Rail Baltica убыточно и бессмысленно
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
В Калининграде на продаже Родины зарабатывают по 1 млн рублей в месяц?
КалининградРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
02.05.17
Кто ответит за оторванную трубу канализации в Сочи?
СочиКраснодарский крайРоссия Развитие систем водоснабжения и водоотведения Общество
ещё главное