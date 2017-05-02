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В Израиле на военном параде показан истребители пятого поколения F-35

Техника

В израильских ВВС этот самолет получил обозначение «Адир» (могучий)

F-35
Rob Shenk
F-35

Тель-Авив, 2 мая 2017, 19:00 — REGNUM  Израильские ВВС показали истребители пятого поколения F-35 на воздушном параде в честь 69-й годовщины образования государства Израиля, сообщает RT.

Звено новейших многоцелевых истребителей, созданных с применением технологии «стелс», прошло над берегом Средиземного моря и пляжами Тель-Авива.

В воздушном параде также принимали участие истребители F-16 и F-15, составляющие основу ВВС Израиля.

Военно-воздушные силы Израиля на данный момент получили из США пять многоцелевых истребителей F-35 из 50, заказанных Тель-Авивом.

Сейчас Израиль является единственным государством на Ближнем Востоке, обладающим истребителями пятого поколения. В ВВС Израиля этим истребителям присвоено обозначение «Адир», что в переводе с иврита значит «могучий».

Напомним, Израиль стал первым государством, получившим новейшие американские истребители F-35 на свою территорию в декабре 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, к 2030 году Израиль планирует иметь на вооружении 75 истребителей F-35I, основное отличие которых от стандартного образца заключается в адаптации систем управления вооружением под комплексы израильского производства.

Читайте ранее в этом сюжете: ВВС Израиля получили первые два истребителя F-35

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Военно-воздушные силы
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