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Механизмы от фирмы Siemens вывели из строя два вертолетоносца Австралии

Техника

Ненадежность движителей-винторулевых колонок более месяца не позволяет кораблям выходить в море

Вертолётоносец
Иллюстрация: U.S. Navy
Вертолётоносец

Канберра, 2 мая 2017, 18:01 — REGNUM  Два универсальных десантных корабля-вертолетоносца Королевского военно-морского флота Австралии более месяца не могут выйти в море из-за неисправности винторулевых колонок, произведенных концерном Siemens, сообщает портал bmpd со ссылкой на австралийские СМИ.

Австралийские вертолетоносцы Adelaide и Canberra уже более месяца не выходят в море и стоят в порту Сиднея. Причиной является выявленная на обоих кораблях ненадежность их движителей-винторулевых колонок («азиподов»), произведенных германским концерном Siemens.

Оба универсальных десантных корабля отстаиваются в порту Сиднея, и до сих пор неясно, когда неисправность в движителях будет исправлена.

По данным местных СМИ, на устранение этих дефектов может понадобиться не менее шести месяцев.

Неисправности в немецких колонках были выявлены в марте 2017 года на обоих кораблях. Производители и австралийский флот в возникновении этих проблем обвиняют друг друга.

Универсальный десантный корабль Canberra был сдан австралийскому флоту в ноябре 2014 года, а однотипный с ним УДК Adelaide в декабре 2015 года.

Оба корабля до сих пор проходят различные испытания. Достижение ими полной боеготовности по плану должно состояться в 2018 году.

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