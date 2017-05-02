Вторник, 2 Мая 2017 года
18:55:54 МСК

Российско-китайский проект разработки тяжелого вертолета согласован на 99%

Техника

Новый тяжелый вертолет будет способен круглосуточно работать в разных широтах и при любых погодных условиях

Москва, 2 мая 2017, 17:46 — REGNUM  Россия и Китай почти полностью согласовали условия совместного проекта по созданию тяжелого вертолета, сообщил журналистам директор департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД Китая Гуй Цунъю.

Гуй Цунъю уточнил, что подписание этого договора может состояться в самое ближайшее время. По его словам, 99% статей договора о совместном проекте России и Китая по разработке тяжелого вертолета согласовано, сейчас ожидается подписание договора.

По мнению Гуй Цунъю, в ближайшее время можно ожидать прорыва по окончательному согласованию договора.

Новый тяжелый транспортный вертолет, разрабатываемый холдингом «Вертолеты России» и Китайской корпорацией авиационной промышленности (AVIC), будет рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в разных широтах и при любых погодных условиях.

Масса создаваемого транспортного средства составит порядка 38 т. Предположительно, до 2040 года Китай может заказать более 200 таких вертолетов.

Читайте ранее в этом сюжете: Шойгу: Самолет-разведчик А-100 сможет обнаружить авиацию нового поколения

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Молдавия: Нахождение войск РФ в Приднестровье признано «неконституционным»
КишинёвМолдавия Приднестровское урегулирование Политика
NB!
02.05.17
La Vanguardia: «Путин Меркель не уступит»
МадридИспания Минские соглашения — 2 Политика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
Юрий СеливановОдесская Хатынь: забвение отменяется
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Общество
NB!
02.05.17
Украина хочет конкурировать с российскими «Северными потоками»
КиевУкраина Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Политика
NB!
02.05.17
Минюст России отказался допросить Горбачёва
ВильнюсЛитва Политическая жизнь Литвы Политика
NB!
02.05.17
Путин: Донбасс никто не отделял — Украина сама его отторгла
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
За геев Чечни перед Путиным попросила Ангела Меркель
ГрозныйРоссия Сексуальные меньшинства и гомофобия Политика
NB!
02.05.17
Авигдор ЭскинИзраиль как манифест победы библейского пророчества
Тель-АвивИзраиль Российско-израильские отношения Политика
NB!
02.05.17
В Воронежской области перезахоронят жертв «дороги на крови»
ВоронежРоссия Поиск останков погибших во время Великой Отечественной войны Общество
NB!
02.05.17
Мировое сообщество не имеет права забывать о трагедии в Одессе – Путин
СочиКраснодарский крайРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.05.17
Военный Донбасс: Обстреляна школа в ДНР, ранены трое гражданских
КиевУкраина Война на Донбассе: главное Политика
NB!
02.05.17
«У леса не стало хозяина»: Очередная огненная трагедия в Сибири
ИркутскРоссия Лесные пожары-2017 Общество
NB!
02.05.17
За мандат Нарышкина на праймериз в Ленобласти поспорят 16 человек
КингисеппЛенинградская областьРоссия Выборы в Государственную думу РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Рубль сохраняет колоссальный потенциал для девальвации
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
02.05.17
Алёна Зеленина Порты: возить по Rail Baltica убыточно и бессмысленно
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
В Калининграде на продаже Родины зарабатывают по 1 млн рублей в месяц?
КалининградРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
02.05.17
Подразделения министерств будут отчитываться перед региональными Думами
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак в Ираке и Пакистане — ОБСЕ шокировано церковными конфликтами на Украине
КиевУкраина Православие Политика
NB!
02.05.17
Татьяна ИващенкоЭколог заявил об опасности строительства монгольских ГЭС для Байкала
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
64% граждан хотят, чтобы Путин вновь стал президентом РФ: опрос
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
ещё главное