Российско-китайский проект разработки тяжелого вертолета согласован на 99%

Москва, , 17:46 — REGNUM Россия и Китай почти полностью согласовали условия совместного проекта по созданию тяжелого вертолета, сообщил журналистам директор департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД Китая Гуй Цунъю.

Гуй Цунъю уточнил, что подписание этого договора может состояться в самое ближайшее время. По его словам, 99% статей договора о совместном проекте России и Китая по разработке тяжелого вертолета согласовано, сейчас ожидается подписание договора.

По мнению Гуй Цунъю, в ближайшее время можно ожидать прорыва по окончательному согласованию договора.

Новый тяжелый транспортный вертолет, разрабатываемый холдингом «Вертолеты России» и Китайской корпорацией авиационной промышленности (AVIC), будет рассчитан на круглосуточную эксплуатацию в разных широтах и при любых погодных условиях.

Масса создаваемого транспортного средства составит порядка 38 т. Предположительно, до 2040 года Китай может заказать более 200 таких вертолетов.

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