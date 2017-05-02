В России доля продаж новых автомобилей с АКПП выросла почти до 55%

Москва, , 14:38 — REGNUM Доля продаж новых автомобилей с автоматической трансмиссией выросла до показателя 54,7%, свидетельствуют результаты исследования агентства «Автостат».

Исследование было проведено по итогам первого квартала 2017 года, всего было продано 162 тыс. автомобилей с АКПП, это на 3% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Более того, специалисты агентства сообщают, что доля автомобилей с «автоматом» в России продолжает расти, граждане все больше предпочитают данный вариант, за первые три месяца 2017 года этот показатель вырос на 3,5%.

Напомним, за 2015 год наоборот — было зафиксировано снижение доли продаж новых автомобилей с АКПП, тогда это показатель составил 48%.

Ранее был опубликован рейтинг самых популярных автомобилей с автоматической коробкой передач, лидирующую позицию по продажам заняла корейская компания Kia.

Доля продаж автомобилей этого производителя с АКПП составила около 65%, компания реализовала около 97 тыс. автомобилей. Второе место заняла компания Hyundai (67%, 96 тыс. ед.), третье — Toyota (94%, 89 тыс. ед.).