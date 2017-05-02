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Volkswagen испытывает новый Golf Sportvan Cross в Китае

Техника

Новинка поступит в продажу осенью 2017 года

Volkswagen Golf Sportvan Cross
Иллюстрация: Autohome.com.cn
Volkswagen Golf Sportvan Cross

Пекин, 2 мая 2017, 13:36 — REGNUM  Новинка немецкого автопрома Volkswagen Golf Sportvan Cross был замечен в Китае во время дорожных испытаний. Официальная презентация новинки в КНР состоится уже в июне, начало продаж запланировано на III квартал 2017 года.

Обновленный Golf Sportvan Cross внешне очень похож на представленный ранее Golf Sportvan. Главным отличием между двумя модификациями Volkswagen Golf стало наличие пластиковых накладок на колесные арки у версии Cross, пишет «Тайпин цичэ».

Новинка поступит в продажу сразу с 4 версиями двигателей: 1,6-литровым бензиновым двигателем (110 л.с.), 1,2 — литровым турбированным мотором (110 л.с.), 1,4 — литровым турбированным двигателем (131 л.с.), самый мощный двигатель будет выдавать 150 л.с.

Уже известно, что сборка Volkswagen Golf Sportvan Cross будет осуществляться на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Китае. Стоимость новинки в базовой комплектации составит около 132 тыс. юаней, самая полная комплектация обойдется покупателю почти в 200 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, старейший китайский автопроизводитель FAW увеличит количество дистрибьюторов в России до 32 к концу 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский автопроизводитель FAW наращивает количество дистрибьюторов в РФ

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Автопром
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