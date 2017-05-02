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Российские дилеры Audi лучше всех продают премиальные автомобили с пробегом

Техника

Доля продаж Audi в сегменте подержанных машин возрастом до пяти лет в 2016 году составила 42%

Москва, 2 мая 2017, 11:07 — REGNUM  Дилеры Audi в России признаны лучшими в продажах премиальных автомобилей и стали лауреатом профессиональной премии USED CAR AWARDS 2017, сообщает агентство «Автостат».

Победителей премии награждали на конференции «Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты».

В 2016 Audi также заняла первое место в данной номинации. Всего в 2016 году дилеры немецкой марки продали в России 8605 машин Audi возрастом до пяти лет, таким образом, доля продаж Audi среди всех подобных машин составила 42%.

4987 этих автомобилей было сертифицировано по программе «Audi с пробегом: plus». В данный момент около 90% дилеров Audi в России участвует в данной программе.

Такие сертифицированные автомобили покупатели могут приобрести у дилеров в Москве, Нижнем Новгороде, Минеральных Водах, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде и других городах России.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2017 года в России продано 3 тыс. 450 автомобилей марки Audi. Самой продаваемой машиной стала Audi A6, за обозначенный период продано 883 автомобиля. Второй по популярности моделью стал кроссовер Audi Q7, продано 755 экземпляров.

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