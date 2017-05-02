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Топ-менеджер Toyota: Традиционный седан уйдет в прошлое

Техника

Старший управляющий Toyota Токуо Фукуичи считает — для того, чтобы выжить, седаны должны стать менее формальными

Шанхай, Китай, 2 мая 2017, 09:34 — REGNUM  Cеданам Lexus необходимо сменить концепцию, иначе они рискуют уйти в прошлое, поскольку клиенты все больше предпочитают кроссоверы, заявил старший управляющий Toyota Токуо Фукуичи на автосалоне в Шанхае, сообщает Automotive News.

По мнению руководителя Toyota, люксовые марки должны реагировать на новые тенденции двумя способами. Во-первых, чтобы конкурировать с кроссоверами, седаны должны показывать лучшую динамику вождения. Во-вторых, поскольку премиум-клиенты становятся более непредсказуемыми в своих желаниях, седаны класса люкс должны стать менее формальными.

Топ-менеджер компании сообщил, что он даже не исключает, что в модельном ряде Lexus появится универсал. Он считает, что в определенный момент времени традиционный трехобъемный седан уйдет в прошлое, поскольку кроссоверы и внедорожники становятся у клиентов все популярнее.

«Если мы не сможем предложить седан, который даст Вам нечто, что не смогут дать внедорожник или кроссовер, я думаю седан, возможно, не сможет выжить, если он не будет развиваться», — сказал Токуо Фукуичи.

Он считает, что Lexus может побороться за седаны, размещая ниже центр тяжести машины, чтобы они, таким образом, приближались к купе или спортивным автомобилям. Их управляемость также необходимо улучшать. Подобный резкий отклик на управление демонстрирует новое купе LC, особенно на скоростях менее 20 миль в час. Фукуичи сказал, что Lexus намерена добиваться таких показателей у всех автомобилях данной линейки.

Automotive News сообщают, что на данный момент продажи седанов в США составляют около 29% от всех продаж Lexus. За первый квартал 2017 года продажи марки на этом рынке упали на 35%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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Автопром
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