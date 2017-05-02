Porsche Cayenne смог отбуксировать самолет Airbus A380 массой 285 тонн

Париж, , 07:57 — REGNUM Автомобиль Porsche Cayenne попал в книгу рекордов Гиннеса, отбуксировав в парижском аэропорту Шарль-де-Голль самолет Airbus A380 весом 285 тонн, сообщает портал The Drive.

Производители присваивают автомобилям буксировочные рейтинги, чтобы дать покупателям представление о том, какой груз сможет тащить за собой их автомобиль. Они рассчитываются на основе множества факторов, таких как мощность двигателя и полная масса автомобиля.

Но такие рейтинги рассчитываются как верхний предел для нормальной работы, как показывает практика, многие автомобили смогут таскать за собой грузы, по массе во много раз превышающие те значения, которые указаны в руководстве пользователя.

У Porsche Cayenne максимально допустимая подобная нагрузка составляет 3,5 тонны, однако, автомобиль смог протащить аэробус A380 jumbo jet на 43 метра по полосе аэропорта имени Шарля-де-Голля в Париже.

Таким образом, Porsche Cayenne установил новый мировой рекорд, который занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Он стал первым серийным автомобилем, который смог отбуксировать самолет подобной массы. Предыдущий подобный рекорд был установлен для самолета массой 127 тонн.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что новая версия Porsche Cayenne будет построена на платформе MLB Evo, из-за чего уменьшит свой вес примерно на 100 кг и получит обновленный дизайн. В 2016 году Porsche заявила, что продала более 70 тыс. экземпляров Cayenne, это составляет около 30% от общего объема производства Porsche.