Ракета «Чжанчжэн-5» доставлена на космодром Вэньчан и готовится к запуску
Запуск назначен на июнь 2017 года с современным спутником связи на борту
Санья, Китай, 2 мая 2017, 05:35 — REGNUM Ракета-носитель «Чанчжэн-5 Y2» прибыла на стартовую площадку на острове Хайнань на самом юге Китая, передает 1 мая газета «Жэньминь жибао».
Ракета начала свой путь из города Тяньцзинь, относящегося к северной части Китая еще 24 апреля и добиралась по морю до пункта назначения, проделав 1670 миль пути.
Ракета будет использована для запуска коммерческого спутника связи «Шицзянь-18» в июне 2017 года.
Свой первый полет ракета «Чанчжэн-5» осуществила с космодрома Вэньчан 3 ноября 2016 года.
Напомним, что ракета способна доставить околоземную орбиту 25 тонн груза и 14 тонн на геостационарную орбиту, что делает ее самой мощной на данный момент китайской ракетой-носителем.
Стоит также отметить, что несколько позже на 2017 год запланирован запуск ракеты-носителя «Чжанчжэн-5 Y3» с аппаратом беспилотной исследовательской лунной миссии «ЧанъЭ-5».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что ракета отправилась из Тяньцзиня в космодром Вэньчан, расположенный в провинции Хайнань на юге Китая.
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