Появился видеоролик испытаний крупнейшего самолета-амфибии AG600

Пекин, , 14:24 — REGNUM Центральное телевидение Китайской Народной Республики (CCTV) распространило видеоролик, посвященный испытаниям крупнейшего в мире самолета-амфибии AG600, который построен китайской компанией China Aviation Industry General Aircraft. Видеозапись размещена на официальном канале CCTV на видеохостинге YouTube сегодня, 30 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в китайском городе Чжухай провинции Гуандун прошли испытания системы управления самолетом, проверка его маневренности и работы систем связи.

Напомним, самолет предназначен для тушения пожаров, а также разведки месторождений полезных ископаемых. Ожидается, что в мае 2017 года пройдет первый испытательный полет AG600. Первый взлет будет осуществлен с аэродрома. Если все пройдет успешно, что взлет с водной поверхности будет осуществлен во второй половине 2017 года.

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