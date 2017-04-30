Воскресенье, 30 Апреля 2017 года
10:47:30 МСК

Самый большой гидросамолет в мире прошел рулевые тесты

Техника

Авиастроение в Китае развивается успешно

Самолет-амфибия AG600
Alert5
Самолет-амфибия AG600

Пекин, 30 апреля 2017, 09:22 — REGNUM  В Китайской Народной Республике успешно прошел рулевые испытания на взлетно-посадочной полосе крупнейший в мире самолет-амфибия AG600. Об этом сегодня, 30 апреля, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что рулевые испытания прошли в городе Чжухай провинции Гуандун. В ходе испытаний прошли проверку тормозная система самолета, способность лайнера держать прямую, а также система корректировки траектории движения.

Кроме того, AG600 смог совершить разворот на 180 градусов на взлетно-посадочной полосе. В ходе испытаний все системы самолета функционировали в штатном режиме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый тестовый полет AG600 планируется провести в мае 2017 года. Точные сроки пока не называются, но уточняется, что речь идет о взлете с земли, а не с водной поверхности. Первый водный взлет может быть осуществлен во второй половине 2017 года.

Ранее самолет уже прошел испытания по автономной подаче электроэнергии за счет двигателей, тесты основных систем самолета, проверку на земле одновременной работы всех четырех двигателей.

Сборка самолета была завершена в июле 2016 года на конвейер города Чжухай на заводе компании China Aviation Industry General Aircraft.

AG600 предназначен для тушения пожаров. Воздушное судно оснащено четырьмя турбовинтовыми двигателями и способно набирать на борт 12 тонн воды за 20 секунд. Максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3 метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров.

Самолет также оснащен дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирским и грузовым отсеком. На AG600 также есть оборудование для разведки месторождений полезных ископаемых. Экипаж самолета состоит из трех человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиастроение
Главное сегодня
NB!
30.04.17
Игорь Юдкевич, Дарья АлексееваПолитическая рулетка распоясавшихся игроманов
МоскваРоссия Карикатура REGNUM Политика
NB!
30.04.17
Леонид НерсисянШоу для юного зрителя: Украинские ракеты «Ольха» и «Гром-2»
КиевУкраина Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
30.04.17
El País: «В Москве выселят 1,6 миллиона человек»
МадридИспания Расселение и снос пятиэтажек в Москве Общество
NB!
30.04.17
Соцопрос: Ни Макрон, ни Ле Пен не смогут объединить французов
ПарижФранция Социологические опросы Политика
NB!
30.04.17
Как польские подростки разгромили немецкое кладбище
ЩецинПольша Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Афганские банды — результат 16-летний оккупации этой страны США
КабулАфганистан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Экономика: как очистить данные от эмоций
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
30.04.17
Как Макрон притворится президентом?
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Динамичный триллер: по пути в Европу Украине скучать не приходится
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Выборы во Франции: «я его слепила из того, что было»
ПарижФранция Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
«Кузькина мать» снова жива и умирать не собирается
СеверодвинскАрхангельская областьРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
30.04.17
Владимир Добрынин Альтернатива для Венесуэлы: военное положение или военный переворот?
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
29.04.17
Андрей ВыползовОбщая память для России и Польши
ВаршаваПольша День Победы Политика
NB!
29.04.17
Борис БлохинСтанет ли Макрон французским Обамой
МоскваРоссия Выборы президента Франции Политика
NB!
29.04.17
Андрей ПронинОлимпийская сборная России выиграла Кубок АЛРОСА: Фоторепортаж
Санкт-ПетербургРоссия Хоккей Спорт
NB!
29.04.17
Джордже ВукадиновичЧерногория в НАТО и новая геополитическая действительность на Балканах
БелградСербия Вступление Черногории в НАТО Политика
NB!
29.04.17
«Лас-Пальмас» потерпел позорное поражение от «Атлетико» — 0:5
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
29.04.17
Новый подсчёт жертв войны ДНР
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
29.04.17
«МТС Украина» приказано блокировать телефоны скорой помощи в ДНР
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
29.04.17
Андрей Репин«Держать строй!»: фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия День Победы Политика
NB!
29.04.17
У севастопольцев отнимают земельные участки: они просят о помощи президента
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Общество
NB!
29.04.17
«Реал» (Мадрид) вырвал победу в матче с «Валенсией»
МадридИспания Футбол Спорт
ещё главное