«Говорит и показывает Москва…»

Москва, , 13:02 — REGNUM Строительство телебашни было приурочено к 50-летию со дня основания Советского государства, что также было отражено в первоначальном названии проекта: «Общесоюзная радиотелевизионная передающая станция имени 50-летия СССР». Решение о строительстве башни было принято в 1957 году, в 1960 в основание были заложены первые железобетонные блоки, ну, а основное строительство пришлось на годы с 1963 по 1967. Уникальный внешний вид башни был разработан Николаем Васильевичем Никитиным за одну ночь. Прообразом башни стал перевёрнутый цветок лилии с упругими лепестками и толстым стеблем. В изначальном проекте у башни было четыре опоры, но позже их пришлось увеличить до десяти.

При строительстве было реализовано много смелых и, как показало время, удачных идей. Например, была успешно реализована идея использовать «преднапряжённый железобетон», стянутый изнутри стальными тросами, что позволило сделать конструкцию сооружения простой и прочной. Другой новаторской мыслью было применить относительно небольшой фундамент — башня была установлена практически на сам грунт, а её устойчивость обеспечивалась за счёт многократного превышения массы конусообразного основания над массой мачтовой конструкции.

В эксплуатацию башня была введена ровно 50 лет назад, 30 апреля 1967 года. И, вот уже полвека она является главной телебашней нашей страны. Помимо передающего оборудования, в ней разместили: концертный зал, ресторан «Седьмое небо» и смотровую площадку, с которой открывается прекрасный вид на Москву. В день запуска Телецентра в зоне его вещания проживало около 10 млн человек. С развитием технических средств башня увеличила свой охват до 15 млн человек.

Как и во все времена, выдающиеся творения неотрывно связаны с творцами. Несмотря на то, что к строительству башни приложила руку целая плеяда талантливых архитекторов и инженеров, одну фамилию хочется выделить отдельно — доктора технических наук, Николая Васильевича Никитина. Именно ему принадлежат проекты зданий Московского государственного университета, Дворца культуры и науки в Варшаве, Центрального стадиона имени В.И. Ленина в Москве, Мемориала в Ульяновске, монумента «Родина-мать» в Волгограде и нереализованного проекта Дворца Советов в центре столицы. В 1958 году Николай Никитин начал работу над проектом «Останкинской» башни. И это работа явилась большим вкладом в развитие мировой строительной техники и архитектуры. Заслуги Николая Васильевича получили признание далеко за пределами СССР.

В августе 2000 года в «Останкинской» башне, на высоте 461 м, произошел сильный пожар. В результате выгорели 3 этажа. После этого происшествия были усовершенствованы система противопожарной безопасности и пассажирские лифты. В 2014 году, к фестивалю «Круг света», на «Останкинской» башне установили светодиодные экраны, и они вышли настолько удачными, что было принято решение оставить их навсегда. Теперь подсветка «Останкинской» башни включается в вечернее время, а также в дни праздников.

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