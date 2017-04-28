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В 2018 году флот России получит первую атомную «Суперакулу» с «Калибрами»

Техника

Модернизированные атомные подлодки смогут уничтожать и морские и наземные цели

Атомная подводная лодка
Иллюстрация: U.S. Navy
Атомная подводная лодка

Москва, 28 апреля 2017, 17:10 — REGNUM  В 2018 году Военно-морской флот России пополнится первой модернизированной многоцелевой атомной субмариной К-328«Леопард», сообщают «Известия».

По информации издания, К-328 «Леопард» станет первой из четырех атомных подводных лодок проекта 971, прошедших модернизацию.

Кроме К-328 «Леопард», будут модернизированы по проекту 971М еще три подлодки данного типа: К-461 «Волк», К-391 «Братск» и К-295 «Самара».

Атомные субмарины проекта 971 «Барс», прозванные на флоте «Акулами», практически неразличимы для акустических средств обнаружения потенциального противника.

Изначально лодки этого типа вооружались дозвуковыми крылатыми ракетами «Гранат» с ядерной боеголовкой, запуск которых происходил через 533-мм торпедные аппараты и предназначались для уничтожения авианосцев, атомных подводных лодок и береговых объектов.

Модернизированные «Суперакулы» вместо снятых с вооружения «Гранатов» будут вооружены крылатыми ракетами «Калибр» подводного запуска и смогут с высокой точностью поражать не только морские и прибрежные цели, но и наземные объекты в глубоком тылу противника. Впервые такие ракеты применялись в декабре 2015 года дизельной субмариной Б-237 «Ростов-на-Дону» в рамках военной операции против незаконных вооруженных формирований в Сирии.

Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 971 «Барс» разработана в СССР конструкторским бюро «Малахит». Первая субмарина этого типа принята на вооружение ВМФ СССР в 1985 году. Субмарина способна погружаться на глубину 600 м, развивать скорость хода 35 узлов и может автономно работать в море более 100 суток. Экипаж — 100 человек.

Главный «козырь» таких подлодок — крайне низкий уровень шумности и рекордная для субмарин глубина погружения.

На 2017 год в составе Военно-морского флота России из 16 построенных в СССР «Акул» имеются лишь четыре таких корабля. Остальные многоцелевые атомные подлодки этого проекта находятся на ремонте или консервации.

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